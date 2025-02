Soggiorni di gruppo in Abruzzo, al via gli incentivi per il 2025 dalla Camera di Commercio Gran Sasso

Teramo, 6 febbraio 2025 – La Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia ha lanciato un’importante iniziativa a sostegno del settore turistico abruzzese: un bando da 150 mila euro per incentivare i soggiorni di gruppo nelle province di L’Aquila e Teramo.

“In occasione della BIT di Milano, diamo agli operatori turistici una dote economica per incrementare i contratti e la vendita in Abruzzo. Dopo il successo degli anni passati, abbiamo deciso con la Giunta camerale di riproporre anche quest’anno un pacchetto di incentivi per il settore turismo, con l’obiettivo di aumentare e destagionalizzare i flussi turistici verso le nostre province grazie ad un sostegno economico per gruppi di turisti, sia italiani che stranieri, che intendono soggiornano presso le strutture ricettive locali” ha dichiarato il presidente Antonella Ballone.

“Nell’ultimo biennio 2023/2024, grazie ad un contributo pari a mezzo milione di euro, oltre 170 gruppi turistici hanno soggiornato nelle nostre strutture alberghiere. Lo scorso anno abbiamo registrato un aumento delle richieste del 30% grazie allo sconto di 30 euro a persona e il rimborso parziale delle guide turistiche, che hanno reso l’offerta particolarmente allettante. Quest’anno – continua Ballone- vogliamo rilanciare le nostre località come mete del turismo internazionale, con un occhio di riguardo per le città capoluogo, L’Aquila e Teramo, che potranno essere visitate 365 giorni l’anno grazie ai nostri incentivi”.

Il bando si rivolge a diverse categorie di soggetti, tra cui:

• Tour operator e agenzie di viaggio

• Scuole di ogni ordine e grado

• Associazioni Onlus, Cral aziendali, circoli ricreativi e culturali

• Fondazioni e organizzazioni turistiche senza scopo di lucro

• Organizzazioni che promuovono il turismo accessibile

• Associazioni di pensionati e sportive dilettantistiche

• Gruppi di turismo sociale organizzati da comuni o organizzazioni professionali

• Parrocchie ed enti del terzo settore iscritti al RUNTS

• DMC (Destination Management Company) e PMC (Product Management Company)

Condizioni per l’accesso ai contributi:

• I gruppi di partecipanti provenienti dall’Italia devono essere composti da almeno 25 persone, mentre per i gruppi stranieri è richiesto un minimo di 10 partecipanti.

• La durata minima del soggiorno è di 2 pernottamenti consecutivi nelle strutture ricettive delle province di L’Aquila e Teramo.

• I contributi sono validi per periodi di bassa stagionalità, con alcune eccezioni per i comuni capoluogo.

Entità dei contributi:

• Per i gruppi di turisti italiani, di almeno 25 persone, è previsto un contributo di € 30,00 a partecipante.

• Per i gruppi di turisti stranieri, di almeno 10 persone, il contributo è di € 50,00 a partecipante.

• È previsto un contributo aggiuntivo per servizi di guide/accompagnatori turistici.

Il bando è valido fino ad esaurimento fondi. Le domande di contributo devono essere inviate tramite posta elettronica certificata all’indirizzo cciaa@cameragransasso.legalmail.it, almeno 7 giorni prima dell’inizio del soggiorno.

Per ulteriori informazioni e per scaricare il bando completo, visita il sito web della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia www.gransasso.camcom.it