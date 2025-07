Leolandia amplia i pacchetti parco+hotel

Leolandia cresce come destinazione turistica: il 40% degli ospiti del parco arriva infatti dal Centro/Sud Italia o dall’estero e cresce quindi la necessità di potenziare i pacchetti parco+hotel, che permettono anche di aumentare la permanenza media e di rafforzare la fidelizzazione.

La formula base dei pacchetti, realizzati in collaborazione con hotel e altre strutture ricettive del territorio di differenti categorie, parte da 2 giorni e 1 notte; da quest’anno, inoltre, sono disponibili le esclusive camere a tema Leolandia, autentiche estensioni dell’esperienza del parco, adatte a ospitare nuclei familiari fino a 2 adulti e 2 bambini

Per il mese di luglio una novità: arriva la tariffa Priority Experience per una vacanza senza pensieri. Disponibile su strutture selezionate, la proposta include pernottamento con prima colazione e un LeoPass a persona a prezzo speciale, per accedere con priorità alle attrazioni e il parcheggio interno al parco.

L’obiettivo del parco è di crescere del 20% già nel corso del 2025, con un conseguente trend di sviluppo atteso anche per i pacchetti parco + hotel.