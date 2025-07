Con la messa in liquidazione da parte dello stato rumeno si chiude definitivamente la storia di Blue Air, fallita nel 2022 a seguito del duro colpo subito dalla pandemia. La compagnia, molto attiva anche in Italia dove aveva posizionato una base a Torino, non aveva retto ai colpi determinati dal calo della domanda per il Covid trovandosi costretta a mettere a terra tutti gli aerei.

Il Governo del Paese, in questi tre anni, ha provato a cercare nuovi compratori per rilanciare il brand, ma, nonostante alcuni ventilati interessi, alla fine non è arrivata nessuna offerta. Da qui poi la decisione finale di mettere la parola fine.

Compagnia low cost con base a Bucarest, Blue Air era nata nel 2004 e nei primi anni di vita aveva avuto alterne fortune, concentrandosi esclusivamente sui collegamenti interni del Paese. Il passaggio a nuovi azionisti nel 2014 aveva però segnato un cambio di passo con l’espansione all’estero (a Liverpool la prima base fuori dalla Romania) fino ad arrivare ad avere una trentina di aerei in flotta. Poi il nuovo rapido declino, questa volta irreversibile.