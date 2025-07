Balcani: ecco la mappa dei flussi turistici verso l’Italia

Nel primo semestre del 2025, i flussi turistici con pernottamento dai paesi balcanici verso l’Italia, sono aumentati del 9,3% rispetto al 2024, pur rimanendo ancora sotto il mezzo milione. Il canale di vendita diretto è il preferito e in crescita dell’11,0%.

Anche il canale Online Travel Agency mostra un aumento del 10,7%, mentre in controtendenza il Retail Travel Agency registra una flessione del 9,2%. Nel dettaglio la Grecia si conferma il principale paese di origine con oltre 254.000 arrivi, in crescita del 7,3%. Seguono Albania e Bulgaria, seppur con dinamiche opposte: la prima cresce infatti del 29,5%, mentre la seconda cala leggermente 2,5%, ma aumenta la propria quota sui dei flussi dell’area.

Poco più di 40 mila gli arrivi dalla Serbia e 15 mila dalla Croazia. Il Montenegro segna la variazione percentuale più alta con +49,7%, anche rimanendo marginale nei volumi assoluti. Tra le motivazioni di viaggio prevale il leisure per la Grecia, mentre la Croazia è più per shopping e affari. 11 Per il secondo semestre 2025 i flussi si stima continueranno a crescere del 7,3%.