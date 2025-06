Ryanair, Tad e l’amico adv

La piattaforma è in lavorazione e dovrebbe essere attivata entro il 30 luglio. La vice presidente di Fiavet, Luana De Angelis, è pronta a spiegare ancora una volta l’intesa con Ryanair, ma ripete a più riprese che non sarà mai un dialogo a senso unico. Nessuno si piegherà agli irlandesi.

Tutto questo per dare finalmente il via alla piattaforma Tad, presentata nei giorni scorsi a Roma, che segna un nuovo percorso di Ryanair in Italia. La Travel Agent Direct pensata per trasformare il legame tra il vettore e le agenzie di viaggi sta suscitando qualche perplessità tra alcuni addetti ai lavori. Ma De Angelis con grande calma sottolinea a TTG Italia che “forse non si è capito di cosa stiamo parlando. Finalmente viene riconosciuto il valore dell’intermediazione. Quando sento dire che Ryanair farà accordo vessatorio mi oppongo, perché esiste un dialogo e per il momento posso dire che la compagnia low cost ascolta le nostre osservazioni”.

De Angelis, però, si spinge oltre per annunciare come Ectaa stia lavorando per portare Tad anche su altri mercati. Ora appare quindi difficile dire quanto Ryanair proverà a forzare la mano con le adv. Il passato non depone certo a favore della linea aerea low cost. Però bisogna dare atto a Fiavet di aver raggiunto una prima parte dell’intesa molto importante. “Si sono seduti al tavolo della discussione riconoscendo il ruolo della adv”. E su questo (almeno) crediamo che il parere sia unanime.