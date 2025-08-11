È fissata per il 26 ottobre la data del debutto ufficiale di Riyadh Air, che effettuerà il suo primo volo dall’Arabia Saudita in direzione Londra Heathrow. Una partenza resa possibile dall’acquisizione di una coppia di slot da British Airways che consentiranno ai B787 affittati da Oman Air di effettuare un volo giornaliero sulla Gran Bretagna.
Si avvicina così la parola fine al lungo percorso di avvicinamento al debutto della compagnia saudita, capace di ingenti investimenti nella futura flotta (ancora però senza consegne a causa dei ritardi della Boeing) e nella promozione, come dimostra anche la sponsorizzazione della squadra di calcio dell’Atletico Madrid. Investimenti mirati a contribuire allo sviluppo del turismo nel Paese.
L’aereo del primo volo avrà 288 passeggeri in classe economy e business, ma, secondo quanto riportato da Preferente, sul debutto peserebbe ancora un’incognita in quanto mancherebbero ancora tutte le autorizzazioni necessarie.
Remo Vangelista