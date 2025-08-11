Il ceo di Booking.com: “Gli Usa devono sveltire i controlli per aumentare gli arrivi”

Gli Stati Uniti devono investire nel miglioramento dei controlli passaporti per invertire il trend al ribasso degli arrivi dall’estero. Ad affermarlo è Glenn Fogel, ceo di Booking.com.

Come riporta preferente.com, il manager ha affermato al Financial Times: “È molto difficile arrivare negli Stati Uniti e la prima cosa che si vede è una coda interminabile”. Inoltre ha ricordato che gli States devono prepararsi ai grandi eventi che ospiteranno prossimamente, come i Mondiali di Calcio del 2026 e le Olimpiadi del 2028.

Secondo i dati ufficiali, il numero di turisti entrati negli Stati Uniti nei primi sette mesi di quest’anno è diminuito del 3,8%, considerando tutte le origini. I problemi sono particolarmente evidenti con Canada e Messico, i due Paesi confinanti. Il numero di europei che si sono recati in Europa e hanno soggiornato almeno una notte lo scorso aprile è diminuito fino al 17%.