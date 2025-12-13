Turkish Airlines lancia i voli su Phnom Penh

Turkish Airlines apre la nuova rotta verso Phnom Penh, la capitale della Cambogia. Con questa nuova destinazione, la Cambogia è diventata il settimo Paese servito dalla compagnia di bandiera nel Sud-Est asiatico e Phnom Penh è entrata a far parte della rete come undicesima città della regione. La rotta espande la rete della compagnia aerea in Estremo Oriente a 20 città e 21 aeroporti.

“Come Turkish Airlines, ampliamo continuamente la nostra rete che collega i continenti e rafforziamo i nostri collegamenti con destinazioni strategiche- dice Bilal Eksi, ceo di Turkish Airlines -. L’aggiunta della Cambogia come 132° Paese alla nostra rete e il lancio dei voli per Phnom Penh rappresentano un significativo passo avanti verso questo obiettivo. I nostri voli verso la Cambogia offriranno nuove opportunità sia per il turismo che per gli affari. Inoltre, essendo l’unica compagnia aerea europea a volare verso questa destinazione, consolideremo ulteriormente la nostra leadership nella regione”.

Turkish Airlines opera voli per Phnom Penh tre volte alla settimana: i voli da Istanbul a Phnom Penh partono il mercoledì, il venerdì e la domenica, mentre i voli di ritorno per Istanbul operano il lunedì, il giovedì e il sabato.