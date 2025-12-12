Roma, Natale in forte crescita per il turismo

Roma si prepara a un Natale di forte crescita turistica. Dal 23 al 28 dicembre 2025 sono attesi 338.100 arrivi (+2,92% sul 2024) e 770.200 presenze (+2,39%) nelle strutture ricettive della Capitale.
A comunicarlo è l’assessore al Turismo Alessandro Onorato, che sottolinea come il dato sia destinato a salire con le prenotazioni dell’ultima ora.
“Le rilevazioni EBTL confermano un trend di crescita costante, già evidente durante il ponte dell’Immacolata e che proseguirà a Capodanno” dice. E aggiunge che l’annuncio imminente dei tre artisti del concertone gratuito al Circo Massimo contribuirà a spingere ulteriormente la domanda.
Remo Vangelista