In Oman il Ramadan è una festa e conviene per rapporto qualità-prezzo, clima favorevole, esperienze autentiche e servizio turistico a pieno regime. Il Ministero del Turismo del Sultanato, in collaborazione con Travco e Kempinski Hotel Muscat, illustra nel primo webinar verticale sul periodo i vantaggi di viaggiare tra il 19 febbraio e il 19 marzo 2026.

Il Paese del Golfo si sorprende per un’Italia curiosa, che nel quadro europeo “è importante, recupera in fretta e ricopre il secondo posto per arrivi includendo le crociere e il terzo al netto di esse” afferma Paola Cerri, Trade Relations Turismo dell’Oman. La sicurezza e i 9 voli diretti settimanali da Roma e Milano a Muscat con Oman Air, più due stagionali di Neos da ottobre a maggio da Milano, Verona e Roma a Salalah e Muscat, alimentano la crescita, che sfocerà nella chiusura 2025 a doppia cifra, prevista in base al successo del primo semestre 2025 a +50% sul 2024 e dalla soddisfazione dei t.o. a ridosso dello sprint dell’alta stagione.

A sostegno, un prodotto che rispecchia il posizionamento qualitativo dell’Oman in ottica anti overtourism. Se l’offerta è matura e spinge sulla bassa stagione nel leisure, nel panorama Mice è una novità, promossa grazie all’investimento nel canale trade e a “un lavoro strutturato con risultati evidenti, come un evento da 1.500 persone e le stime di numerosi gruppi sul 2026, di pari passo con lo sviluppo di infrastrutture e servizi come il nuovo centro espositivo di Muscat”.