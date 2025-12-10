I dati parlano chiaro: il turismo internazionale continua a crescere e non accenna a fermarsi. Il business degli arrivi dall’estero è in crescita, e insieme ad esso la quantità di denaro portata dai turisti stranieri all’interno dei Paesi.

Una tale mole di soldi non poteva passare inosservata. E se da un lato molte destinazioni (ad esempio il Giappone) si trovano ad avere a che fare con la gestione di flussi mai visti prima, dall’altro c’è chi vede nei turisti un’opportunità per l’economia.

Crescono infatti le destinazioni che hanno annunciato nuove tasse sui turisti in arrivo: solo la scorsa settimana sono arrivate notizie dalla Francia, che ha proposto un balzello sulle crociere, e dal Regno Unito dove molti amministratori locali sono propensi a sfruttare la possibilità di imporre una tassa di soggiorno.

Casi isolati? Non sembrerebbe proprio. Solo lo scorso anno in Giappone era esplosa un’abitudine ancora più radicale: applicare una doppia tariffazione, con prezzi differenziati per turisti stranieri e ‘local’. E la scorsa estate gli Usa hanno portato il costo dell’Esta (il permesso di ingresso turistico) da 21 a 40 dollari, di fatto raddoppiandolo.

Una torta da spartirsi

Del resto le economie mondiali stanno facendo i conti con una situazione non semplice, tra tensioni geopolitiche e l’onda lunga delle misure di emergenza della prima parte del decennio. Reperire fondi è una priorità per molte casse statali e aumentare la tassazione sui turisti stranieri consente di dragare denaro senza andare a toccare le tasche del proprio elettorato, reale o potenziale. E senza subire gli inevitabili effetti che ogni balzello sull’economia nazionale porta con sé.

Una strategia che porterà a un aumento dei prezzi? Sicuramente sì, anche se le percentuali di incremento potrebbero non essere significative. Soprattutto alla luce dell’incidenza di altre componenti, come quella dei voli costretti a fare lo ‘slalom’ tra le diverse zone ‘off limit’ causa conflitti.

Un insieme di fattori che porta il turismo ad essere una torta appetibile per molti. Soprattutto per quanto riguarda gli arrivi dall’estero.