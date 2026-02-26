Kerzner arricchisce il marchio Rare Finds con la Shamwari Private Game Reserve

Dal 1° aprile Kerzner International Holdings Limited gestirà la Divisione Hospitality di Shamwari Private Game Reserve, la riserva situata nell’Eastern Cape in Sudafrica di proprietà della Investment Corporation of Dubai.

L’accordo prevede non solo la gestione delle strutture e delle esperienze all’interno della riserva, ma anche le vendite di Shamwari Air, il servizio di aviazione privata dedicato alla proprietà.

Casa dei ricercati “Big 5”, Shamwari segna un nuovo capitolo per il portfolio del marchio Rare Finds di Kerzner, rafforzando ulteriormente l’impegno del gruppo nello sviluppo di destinazioni uniche in Africa, caratterizzate da una profonda attenzione alla conservazione e alla tutela dell’ambiente.

“Il Sudafrica è il luogo da cui la storia di Kerzner ha avuto inizio e continua ad essere il cuore pulsante del nostro DNA - commenta Philippe Zuber, ceo di Kerzner International -. L’ingresso di Shamwari Private Game Reserve nella collezione Rare Finds rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di valorizzazione di questa straordinaria destinazione. Con Rare Finds, Kerzner offre ai viaggiatori internazionali l’accesso a destinazioni d’eccezione, rimanendo fedele all’identità individuale di ogni luogo”.

Estesa su 25mila ettari di natura selvaggia e protetta nell’Eastern Cape, Shamwari Private Game Reserve rappresenta un eccellente esempio di conservazione e valorizzazione della fauna e biodiversità locali. La riserva comprende sette lodge, ognuno progettato per rendere omaggio alla destinazione con le proprie esperienze culinarie e di benessere.

Shamwari Air sarà integrata nella piattaforma commerciale del gruppo. Il servizio dedicato offre voli diretti e su chiamata dagli aeroporti internazionali di Cape Town e Tambo, consentendo di raggiunge la riserva da Cape Town in meno di due ore e da Johannesburg in poco più di due ore.