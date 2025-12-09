Roma e Milano nella top 5 delle migliori destinazioni di Euromonitor

Roma e Milano, rispettivamente, al quarto e quinto posto della classifica delle 100 migliori destinazioni cittadine nel mondo per il 2025. La notizia arriva da Londra dove è stata presentata l’indagine da Euromonitor International. Parigi è stata incoronata la città leader mondiale del turismo, piazzandosi al primo posto della classifica per il quinto anno consecutivo. Secondo e terzo posto per Madrid e Tokyo. Complessivamente gli arrivi nelle prime 100 città hanno raggiunto i 702 milioni nell'anno ancora in corso (+8% sul 2024). Roma si assicura il quarto posto anche questo anno, trainata dal lancio di hotel di lusso e dall'espansione dell'aeroporto, mentre Milano per la moda, il design e la solida infrastruttura turistica.