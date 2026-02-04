TTG Italia
Italian Exhibition Group

Iata: record per il load factor nel trasporto aereo 2025

Spicca il record del load factor medio nei risultati 2025 del trasporto aereo resi noti dalla Iata. Il dato ha raggiunto l’83,6%, in un anno in cui il settore ha visto crescere la capacità totale del 5,3% rispetto all’anno precedente. Un trend spinto dalla domanda internazionale (+7,1%) mentre quella domestica si ferma al 2,4%.

“Il 2025 ha visto la domanda di viaggi aerei crescere del 5,3%, con la domanda internazionale del 7,1% e quella nazionale del 2,4%. Questo riporta la crescita del settore in linea con i modelli storici di crescita dopo la forte ripresa post-Covid”, ha sottolineato il ceo Willie Walsh.

A livello regionale è stata l’Asia Pacifico a fare da driver del comparto, unica zona a crescere a doppia cifra. Superiore alla media anche il trend europeo, con un aumento del 6%. In controtendenza il Nord America, dove l’aumento del traffico si è limitato al 2,1% e il load factor medio è sceso di 0,2 punti percentuali.

Ti è piaciuta questa notizia?
Condividi questo articolo
Iscriviti a TTG Report, la nostra Newsletter quotidiana
Più lette
Oggi
Settimana