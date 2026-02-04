Iberia, tariffa agevolata per i voli tra Madrid e Barcellona

Iberia ha fissato un prezzo massimo di 99 euro per volare in classe economy tra Madrid e Barcellona. La decisione giunge in seguito all’incidente ferroviario che nelle scorse settimane ha paralizzato il traffico ad Alta Velocità tra la Murcia e l’Andalusia.

Come si apprende da Preferente, le tariffe speciali saranno applicate alle formule standard fino al 19 febbraio, mentre resteranno invariate le opzioni ‘Flexible Air Shuttle’ e ‘Comfort Air Shuttle’.

Negli scorsi giorni il vettore ha introdotto le tariffe a 99 euro anche sulle rotte in partenza da Madrid verso Siviglia, Malaga, Jerez e Granada. Contestualmente, ha rafforzato l’offerta aggiungendo oltre 27mila posti fino al 15 febbraio.