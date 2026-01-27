Il Gruppo Latam e Iberia estendono l’accordo sui programmi frequent flyer

Il Gruppo Latam Airlines e Iberia ampliano il loro accordo sui programmi frequent flyer, introducendo dal primo trimestre 2026 il riconoscimento reciproco dei vantaggi per i membri di Latam Pass e Iberia Club.

Il nuovo passo dell’intesa consentirà ai passeggeri delle due compagnie di accedere a benefici analoghi a quelli previsti dal proprio programma fedeltà anche quando viaggiano con il vettore partner, rafforzando l’esperienza premium sui collegamenti tra Sud America ed Europa.

Nel dettaglio, i vantaggi includono: priorità durante l’intero viaggio, dal check-in all’imbarco fino alla consegna dei bagagli; accesso alle lounge VIP e selezione gratuita del posto; bagaglio extra consentito, indipendentemente dalla compagnia operante; accumulo punti e miglia su entrambe le compagnie.

Come spiegato dal ceo di Latam Pass, Cristián Ortiz, questo traguardo fa parte del nuovo vantaggio ‘Latam Pass Global Experience’, che mira a offrire ai membri un’esperienza di viaggio sempre più completa, confortevole ed esclusiva, estendendo i vantaggi di Latam Pass a coloro che viaggiano con le compagnie aeree partner.

“Con Iberia - precisa in una nota -, oggi entriamo in una nuova fase focalizzata direttamente sul viaggiatore, che ci consentirà di offrire un’esperienza più coerente ai membri, ampliando l’accesso a vantaggi, servizi, accumulo di miglia, punti qualificanti e agevolazioni per volare quando viaggiano tra il Sud America e l’Europa. Ciò è in linea con il nostro obiettivo di continuare a costruire un ecosistema di fidelizzazione che faccia parte di ogni momento della vita quotidiana, ed è un passo significativo verso la continua creazione di valore aggiunto per i nostri oltre 53 milioni di membri in tutto il mondo”.

“Questo annuncio - aggiunge Beatriz Guillén, direttrice Clienti di Iberia - non solo rappresenta un nuovo passo avanti nell’approfondimento del nostro accordo di frequent flyer con il gruppo Latam Airlines in America Latina e in Europa, ma ci consentirà anche di continuare a mantenere una delle nostre promesse principali: mettere il cliente al centro della nostra strategia e premiare maggiormente e sempre meglio i passeggeri che fanno parte del nostro programma fedeltà. In questo modo, potranno usufruire di nuovi vantaggi pensati per premiare la loro scelta e aumentare il valore aggiunto dei viaggi tra l’America Latina e l’Europa”.

Inoltre, a partire dal 1° febbraio 2026, e in base alla categoria Latam Pass, ogni membro riceverà un bonus extra di miglia sui biglietti venduti da Iberia e operati da Latam Airlines e dalle sue affiliate.