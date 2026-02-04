Minor Hotels lascia Cuba, chiudono i due hotel a marchio NH

I livelli di occupazione alberghiera del Paese sono ben al di sotto di quelli considerati sostenibili per il settore dell’hospitality. E così Minor Hotels ha deciso di lasciare Cuba, chiudendo le due strutture di L’Avana gestite con il marchio NH: l’Hotel Capri con 200 camere e l’NH Collection Victoria con 31 chiavi, entrambi situati nel quartiere Vedado.

La crisi di Cuba persiste ormai da anni e nel 2025 gli arrivi internazionali sull’isola hanno registrato un calo del 18% rispetto al 2024, il peggior dato dal 2002 - fatta eccezione per gli anni della pandemia - fermandosi a poco più di 1,8 milioni, cifra molto lontana dai 2,6 milioni fissati dal governo. I tassi di occupazione alberghiera, aggiunge Hosteltur, superano di poco il 20%, ben lontani dal 70-75% che il settore considera un livello sano.