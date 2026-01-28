Minor Hotels: in Brasile il primo resort della Minor Reserve Collection

Un nuovo brand di lusso per Minor Hotels. Il suo nome è Minor Reserve Collection e il primo indirizzo con questa insegna aprirà nel 2028 nello stato brasiliano di Rio Grande do Norte, nel Nord-Est del Paese. Il nuovo marchio si concentra sui viaggiatori in cerca di esperienze uniche enfatizzando la personalizzazione, l’attenzione ai dettagli e l’identità distintiva di ogni struttura.

Il nuovo resort, di proprietà del Gremi International Group, mira a affermarsi come punto di riferimento del lusso a Bahía Formosa, famosa per l’offerta di ecoturismo. Avrà 50 camere e 28 residenze di lusso e offrirà un’esperienza culinaria di prima classe, con ristoranti aperti tutto il giorno, oltre a un bar e grill a bordo piscina e una lounge nella hall.

Per quanto riguarda il benessere e il tempo libero, ospiti e residenti avranno accesso ad attività all’aperto come kitesurf, surf, paddleboard e kayak tra le mangrovie, oltre a servizi come palestra, area fitness e spa esclusiva, oltre a un miniclub e una biblioteca.