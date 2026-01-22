Minor Hotels: 25 nuovi accordi nel primo trimestre 2026

Minor Hotels entra nel 2026 accelerando su crescita asset-light e diversificazione geografica. Dopo un 2025 record con 40 nuovi accordi, il gruppo prevede di chiuderne altri 25 nel solo primo trimestre, portando il portfolio oltre 640 hotel.

Oltre il 60% dei nuovi deal sarà in Asia e Medio Oriente, con focus su Giappone, India ed Egitto, mentre Europa e Nord America restano mercati chiave per il franchising, con debutti di brand a New York e Miami. La pipeline è oggi asset-light per l’87%, in forte aumento dal 70% del 2024.

In arrivo inoltre quattro nuovi brand, incluse le Collection Minor Reserve e Colbert, pensate per attrarre hotel indipendenti di fascia alta. Crescono anche le branded residences, già presenti nel 20% del portfolio. A supporto dello sviluppo, Minor International punta alla quotazione di un REIT entro metà 2026 per liberare capitale e sostenere l’espansione globale.

