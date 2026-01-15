Minor Hotels presenta NH Hua Hin ed espande il portfolio select service in Thailandia

Minor Hotels rafforza la propria presenza nel Sud-Est asiatico annunciando il debutto di NH Hua Hin, che segna l’ingresso del brand NH Hotels & Resorts in una delle località balneari più iconiche della Thailandia.

Dal 16 gennaio 2026 il gruppo ha assunto la gestione della struttura, ampliando il portfolio select service con un prodotto pensato per un’ospitalità contemporanea, funzionale e trasversale a leisure e business. L’hotel dispone di 152 camere e suite moderne, con viste sulla città o sulle montagne, progettate per garantire comfort e praticità.

Situato nella parte meridionale di Hua Hin, a soli 400 metri dalla spiaggia, NH Hua Hin offre un accesso diretto a mercati notturni, aree commerciali e rappresenta una base ideale per esplorare la provincia di Prachuap Khiri Khan, tra parchi naturali e paesaggi autentici.