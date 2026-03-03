RateGain: Adara e Sojern uniscono le forze

RateGain, azienda che opera nel settore delle soluzioni software basate su IA per settore travel e hospitality, annuncia l’unificazione strategica di Adara e Sojern, che opereranno ora sotto un solo brand, ovvero Sojern,

“Combinando prodotti, talenti e asset di dati sotto un unico brand - spiega la nota -, la piattaforma unificata offrirà approfondimenti predittivi sui viaggiatori e un coinvolgimento multicanale su scala globale. Questo allineamento strategico unisce forze complementari preservando l’expertise e il valore per il cliente costruiti da ciascuna organizzazione, ampliando le funzioni dei prodotti e la protezione dei dati per consolidare la differenziazione nel panorama tecnologico globale del turismo”.

“La nostra missione è semplificare la crescita per i brand del turismo sbloccando il pieno potenziale dei dati integrati - spiega Bhanu Chopra, fondatore e amministratore delegato di RateGain. L’unione di Adara e Sojern sotto in un’unica struttura integrata costituisce una tappa fondamentale di questa strategia. La nostra piattaforma trasforma i dati sulle intenzioni di viaggio in azioni pubblicitarie mirate, garantendo alle aziende strumenti di marketing globale ad alte prestazioni e offrendo un motore di crescita unificato, progettato per stabilire nuovi standard per il settore”.

Sojern manterrà l’intera forza lavoro di Adara; la mossa si inserisce nella strategia del player volta a creare la piattaforma di crescita basata su AI più completa del settore, progettata specificamente per aiutare le aziende dell’ospitalità e del turismo a massimizzare le prenotazioni dirette.