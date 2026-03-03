Servizi di alloggio e biglietti aerei trainano l’aumento dell’inflazione

L’inflazione in Italia torna a crescere. Nel complesso, febbraio 2026 si chiude con un aumento dei prezzi dell’1,6% rispetto allo stesso mese del 2025 (a gennaio la crescita si era fermata all’1%) e dello 0,8% su base mensile.

Ma il dato da sottolineare è che il cosiddetto ‘carrello della spesa’ registra un’accelerazione moderata, come precisa ilsole24ore.com. A crescere oltre la media sono soprattutto i servizi relativi ai trasporti, con un +2% e i servizi di alloggio, che crescono del 10,3%. Ma prendendo in considerazione i soli prezzi del trasporto aereo, l’aumento è addirittura del 10,4%: il comparto inverte dunque una tendenza che lo aveva visto in flessione dell’11,2%.