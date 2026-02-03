I numeri certificano l’impatto immediato della nuova gestione degli accessi a Fontana di Trevi. “Nel primo giorno di applicazione del ticket abbiamo registrato 6.406 visitatori: 84 residenti, entrati gratuitamente, e 6.320 turisti che hanno acquistato il biglietto da 2 euro, per un incasso di 12.640 euro”, afferma l’assessore al turismo di Roma Alessandro Onorato. Un risultato che, sottolinea l’assessore, “dimostra che la regolamentazione funziona e restituisce qualità all’esperienza di visita di un monumento diventato negli anni ingestibile”.

La misura produce anche occupazione: “Abbiamo assunto circa 20 tra hostess e steward, giovani formati per accogliere milioni di persone e fornire informazioni in più lingue”. Attenzione anche al decoro: “Entro un mese le transenne saranno rimosse e sostituite da colonnotti amovibili, in linea con l’estetica e l’arredo della Fontana”. Le risorse generate, conclude Onorato durante Rise Roma, “arriveranno ad almeno 6 milioni di euro l’anno e saranno vincolate a rendere gratuiti 12 musei civici per i residenti, dimostrando che un turismo ben governato genera valore, lavoro e benefici concreti per la città”.