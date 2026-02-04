Ph Hotel: piano di espansione in Alto Adige

Nuova identità corporate per PH Hotel, la divisione dedicata all’hotellerie di alta gamma di Podini Spa e guidata dal ceo Alessandro Podini, che oggi dispone di 3 strutture a Bolzano e che ha annunciato un piano di espansione verso altre destinazioni altoatesine.

Con la nuova identità, PH Hotel riunisce sotto un unico segno distintivo le tre proprietà attualmente attive nel centro storico di Bolzano – Castel Hörtenberg, Stadt Hotel Città e Palais Hörtenberg – preservandone l’autonomia e valorizzandone le specificità all’interno di una visione condivisa, fondata su qualità, gestione diretta e forte legame con il territorio.

“PH Hotel è un ecosistema di luoghi distinti e uniti da un’unica essenza: un modo coerente e profondamente umano di fare ospitalità, che riconosce nella diversità dei singoli asset un valore da coltivare, non da uniformare - dichiara Alessandro Podini, ceo di PH Hotel -. Il nostro obiettivo è costruire relazioni di fiducia che durino nel tempo, con gli ospiti, le persone che lavorano con noi e con il territorio che ci ospita.”

A Bolzano, le tre strutture del gruppo esprimono differenti identità accumunate da un’essenza unica. Castel Hörtenberg, castello rinascimentale del XVI secolo restaurato in chiave moderna e trasformato in boutique hotel 5 stelle con 24 camere e suite, spa e due ristoranti, offre un’esperienza di lusso autentico che rafforza il claim Live in a Castle.

Stadt Hotel Città, è dove la città vive. Storica icona cittadina affacciata su Piazza Walther dal 1913, ha riaperto nel 2021 dopo un’importante ristrutturazione; dispone di 91 camere e di un’articolata offerta di luoghi di ritrovo, come il café e il bistrot Al Città, che sostanziano il connubio delle sue due anime: luogo di tradizione dell’ospitalità alberghiera e punto di riferimento della socialità urbana. Palais Hörtenberg, inaugurato nel 2022, è la prima residenza di serviced apartments del gruppo, con 34 unità funzionali e all’avanguardia, pensate per esprimere il lusso dell’indipendenza attraverso soggiorni all’insegna dell’autonomia e del comfort totali.

PH Hotel si propone di investire in nuovi progetti di ospitalità di alta gamma, inseriti in contesti autentici del territorio altoatesino, contribuendo allo sviluppo di un’ospitalità capace di generare valore duraturo per il territorio e le comunità locali.