Fs, su treni e bus la nuova livrea dedicata alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

A soli due mesi dall’inizio dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, il Gruppo Fs celebra l’arrivo dell’atteso evento sportivo con una livrea dedicata e un videomapping sulla facciata della stazione di Milano Centrale.
Da oggi i treni - Frecciarossa, Intercity e Regionale di Trenitalia - e i bus di Busitalia circoleranno in tutta Italia con la nuova decorazione dedicata ai Giochi, a simboleggiare l’impegno del Gruppo come Mobility Premium Partner della manifestazione.
Il videomapping rimarrà invece sulla facciata della stazione di Milano Centrale dalle 18 alle 23:30 fino al 15 marzo 2026, raccontando per immagini la storia del Gruppo Fs.
Milano Centrale è, inoltre, la prima ad accogliere il ‘Look of the Games’, l’identità visiva dei Giochi.
Remo Vangelista