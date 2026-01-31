Arabia Saudita: Hilton raddoppia la presenza alla Mecca

Hilton rafforza la sua strategia in Arabia Saudita e raddoppia la presenza alla Mecca con l’apertura di due nuovi hotel a pochi minuti dalla Moschea di Al Haram. L’ingresso di DoubleTree by Hilton Makkah Aziziyah e Wirgan Al Noor, Tapestry Collection by Hilton porta il portfolio cittadino a oltre 4.100 camere, pensate per rispondere ai flussi dei milioni di pellegrini che ogni anno visitano la città durante Hajj e Umrah.

Wirgan Al Noor, con 1.386 camere, è la struttura Tapestry Collection più grande al mondo, situata a 15 minuti dalla Moschea e dotata di ristorante all day dining, sale meeting e servizio navetta. Il DoubleTree by Hilton Makkah Aziziyah aggiunge 381 camere nel quartiere di Al Aziziyah, a 5 minuti dall’area sacra. L’operazione si inserisce nel piano di espansione di Hilton nel Regno, dove il gruppo conta oltre 100 hotel operativi o in sviluppo.