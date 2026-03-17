Crisi Medio Oriente, Air Seychelles attiva voli speciali dall’Europa

Tre voli settimanali diretti tra le Seychelles e Parigi. Air Seychelles annuncia l’apertura di nuovi servizi da e verso Parigi Charles de Gaulle a partire dal 20 marzo 2026, per agevolare i flussi turistici e business internazionali durante la crisi mediorientale.

I collegamenti saranno operati inizialmente per un mese, con un Boeing 787-900 Dreamliner grazie ad un accordo con Etihad Airways.

“Il lancio della nuova rotta - spiega il vettore in una nota - avviene in un contesto in cui le chiusure dello spazio aereo in alcune aree del Medio Oriente hanno causato interruzioni nelle tradizionali rotte di transito attraverso gli hub del Golfo. Offrendo un collegamento diretto tra Seychelles ed Europa, Air Seychelles mira a garantire ai passeggeri un’alternativa di viaggio affidabile ed efficiente durante questa fase di incertezza nel panorama dei trasporti aerei globali”.

In una fase iniziale, la compagnia opererà tre voli settimanali, con la possibilità di aumentare la frequenza fino a quattro voli a settimana in base alle esigenze operative e alla domanda del mercato.

Il vettore assicura che continuerà a monitorare le evoluzioni della crisi nel Golfo e nel Medio Oriente. Per supportare gli operatori e i partner ha istituito un team dedicato, operativo dal lunedì al venerdì (08.00 - 16.00 ora locale) e il sabato (08.00-12-00 ora locale) per fornire supporto personalizzato e gestire eventuali modifiche agli itinerari: Air Seychelles call center +248 439 1000 o callcenter@airseychelles.com.

Dopo l’orario lavorativo sarà possibile contattare il +248 257 5639 o +248 250 7796.