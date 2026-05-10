Westin porta il primo all inclusive in Messico a Puerto Vallarta

Primo resort all inclusive in Messico per Westin Hotels & Resorts di Marriott. Il gruppo ha infatti riconvertito, al termine di una ristrutturazione multimilionaria, l’ex Westin Resort & Spa di Puerto Vallarta, diventato oggi Westin Playa Vallarta.

Il resort a Banderas Bay dispone di 281 camere, incluse nuove junior suite solo per adulti, che si collegano a “percorsi” d’acqua a livello del suolo e includono l’accesso al Playa Dip Club, un’area con snack e cocktail selezionati. Ulteriori categorie di camere includono suite con piscina panoramica e piscine private, mono familiari con cucinette, un attico su più livelli e una suite presidenziale con vista sulla baia.

Dieci i concept per la ristorazione, mentre sono presenti anche una Heavenly Spa by Westin, uno studio di fitness WestinWorkout, due piscine ridisegnate, nuovi campi da pickleball e padel e ampi spazi per eventi sia al coperto che all'aperto.