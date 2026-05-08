BWH Hotels rinnova il board: Marcheselli confermato presidente

L’assemblea dei soci di BWH Hotels Italia Scpa-Società Benefit ha confermato Walter Marcheselli nel ruolo di presidente, giunto al suo quarto mandato consecutivo: un segno tangibile della stabilità e della continuità nella visione strategica intrapresa dal gruppo.

“Il nuovo consiglio - dichiara Marcheselli - lavorerà in continuità per il successo dei progetti avviati e sarà capace, con rinnovato entusiasmo, di cogliere le opportunità di un mercato dinamico”.

Il nuovo board vede la riconferma di Giovanni Simonetto e Francesco Incerti nel ruolo di vicepresidenti. Il nuovo consiglio d’amministrazione è dunque così composto da una compagine di imprenditori che rappresentano le diverse aree geografiche e tipologie di strutture del network: Andrea Boccardi, Fabio Borio, Ludovica Clarioni, Maria De Scrilli, Camilla Doni, Francesco Incerti, Walter Marcheselli, Gina Primavera, Giovanni Simonetto, Fulvio Soave.

“Il consiglio di amministrazione - commenta la ceo Sara Digiesi - saprà rappresentare tutta la ricchezza del nostro network e indirizzare il gruppo con scelte di valore per ciascun associato e per il brand”.