Quest’estate l’Australia sarà più vicina. Qantas ha annunciato il potenziamento del collegamento diretto tra Roma Fiumicino e Perth per tutta la bella stagione.

La decisione del Gruppo giunge in risposta alla crescente domanda di traffico dall’Italia e dall’Australia; e vuole al contempo mitigare l’impatto del contesto geopolitico internazionale.

Il potenziamento

Nel dettaglio, il vettore prevede un rafforzamento della capacità sulla rotta con l’estensione del volo giornaliero dalla fine di giugno fino al termine della stagione estiva.

L’offerta sulla Roma-Perth sarà così triplicata rispetto all’estate 2025.

Oltre ad accorciare le distanze tra l’Italia e l’Australia, il rafforzamento del collegamento non-stop contribuisce a consolidare il ruolo dell’aeroporto di Roma Fiumicino come hub di accesso per l’Europa.