Esperienze culinarie, vulcani e siti archeologici. Adventures by Disney si appresta a proporre un’Italia diversa e variegata agli amanti dell’avventura e dell’esplorazione.

Nella programmazione 2027 dedicata all’Europa, il tour operator amplierà l’offerta sulla Penisola, puntando su itinerari e attività che possano rivelare il volto più autentico dei territori italiani, raccontandone storia e tradizioni.

Le esperienze tra cucina e vulcani

Tra le proposte di punta, anticipa Travel Weekly, lezioni di cucina e degustazioni lungo la Costiera Amalfitana, visite al parco archeologico di Ercolano e passeggiate sull’Etna. “Abbiamo scelto di invitare gli avventurieri a scoprire ancora di più dell’Italia”, ha spiegato Kyle Raser, senior manager di Adventures by Disney.