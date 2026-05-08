ACI blueteam inaugura la lounge Exclusive a Milano

È stata inaugurata ufficialmente la nuova lounge Exclusive di ACI blueteam a Milano “un’espressione concreta dell’evoluzione della società” come ha sottolineato Roberto Bettinelli, direttore generale di ACI blueteam nel corso della cerimonia del taglio del nastro, a cui hanno presenziato il presidente Carlo Bagnasco e il vicepresidente Antonello Fiori.

La lounge milanese, che sarà dedicata alla consulenza di viaggio per il segmento premium e luxury, “rappresenta la vicinanza e il collegamento con la clientela – ha spiegato Carlo Bagnasco, neo presidente ACI blueteam -. Si tratta di una prima, ma l’idea è quella di espandere il modello in altre parti d’Italia”.

Il progetto rappresenta un’evoluzione rispetto al modello tradizionale di agenzia: non più un semplice punto vendita, ma uno spazio altamente personalizzato, dove il viaggio prende forma attraverso il dialogo e la relazione.

“In questi anni – ha detto ancora Bettinelli – ci siamo trasformati in una piattaforma di servizi integrati che offre qualità, consulenza e personalizzazione. In questo senso nasce questo spazio, per rafforzare la nostra presenza nel contatto diretto con le persone, che sono e restano il nostro valore principale”.

“L’inaugurazione della Exclusive Lounge - conclude Bettinelli - rappresenta una testimonianza concreta e tangibile del posizionamento strategico di ACI blueteam nel segmento ad alto valore, rafforzando ulteriormente l’identità e la riconoscibilità dell’offerta Travel4People”.