Una selezione di hotel e resort che si distinguono per rilevanza simbolica, qualità dell’esperienza e forte legame con la destinazione. È questo Icona’s Collection, il nuovo brand di lusso targato Mangia’s, pensato per dare coerenza e riconoscibilità agli asset luxury del Gruppo, rafforzandone la visibilità e il posizionamento sui mercati internazionali.

Icona Collection nasce come una collezione costruita secondo un principio curatoriale: ogni proprietà viene selezionata con lo stesso approccio con cui un curatore seleziona opere d’arte diverse tra loro, valorizzandone l’identità e inserendola in una visione coerente.

Ogni hotel che entra a far parte del portfolio è quindi un pezzo unico, scelto per la sua capacità di esprimere una sfumatura specifica di un’italianità inedita.

I primi indirizzi

Secondo questa logica, i primi due indirizzi a marchio Icona Collection sono il Costa Ragusa Resort e il Grand Hotel et Des Palmes. “Con Icona’s Collection introduciamo un nuovo livello nell’evoluzione del brand Mangia’s: una collezione, che non uniforma gli hotel, ma ne valorizza l’identità e il legame con il luogo” spiega Marcello Mangia, presidente e ceo di Mangia’s Hotels & Resorts. “Grand Hotel et Des Palmes e Costa Ragusa Resort sono i primi esempi di questo approccio. Diversi per storia, linguaggio e atmosfera, condividono la capacità di esprimere una sfumatura distinta dell’italianità autentica. Con Icona’s Collection consolidiamo il percorso intrapreso dal Gruppo e rafforziamo il nostro posizionamento nel segmento luxury, attraverso un’idea di ospitalità basata sulla cura degli ospiti in un contesto di lusso autenticamente Made in Italy”.

Il target

Il nuovo brand si rivolge a un pubblico internazionale di luxury seekers di fascia alta, con un particolare focus sui viaggiatori provenienti da Stati Uniti, Regno Unito, Europa e Middle East, bacini che ricercano esperienze personalizzate, qualità del servizio e un rapporto autentico con la destinazione.

In questa prospettiva, Icona’s Collection mette al centro l’esperienza, intesa come relazione con il luogo, qualità del servizio e cura dei dettagli. “Con Icona’s Collection - precisa Mangia - consolidiamo il percorso intrapreso dal Gruppo e rafforziamo il nostro posizionamento nel segmento luxury, attraverso un’idea di ospitalità basata sulla cura degli ospiti in un contesto di lusso autenticamente Made in Italy”.

Le strutture della collezione sono, inoltre, pensate anche come vere e proprie destinazioni per luxury celebration, sia individuali sia aziendali.