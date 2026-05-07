Spingere Air Europa Direct e le connessioni Ndc per rafforzare la distribuzione. Questo l’obiettivo della nuova strategia per le agenzie varata da Air Europa che entrerà in funzione da luglio.

Come riporta hosteltur.com, la compagnia sta per apportare alcune modifiche al suo modello di distribuzione: il vettore applicherà una commissione di distribuzione alle prenotazioni effettuate traminte Gds, mentre il sovrapprezzo non ci sarà per le vendite portate a termine tramite i canali Air Europa Direct, Direct Partners e Direct Web.

Il cambiamento principale, dunque, sarà il costo delle prenotazioni tramite Gds. Secondo i calcoli riportati dalla testata trade spagnola, per un biglietto Madrid-Parigi-Madrid con gds con pagamento in euro il supplemento totale sarà di 24 euro; per una sola tratta, sarà di 12 euro. Se il pagamento avverrà in dollari, la commissione sarà di 14,50 dollari per tratta, dunque 29 dollari per l’andata e ritorno.