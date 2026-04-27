Spagna: Iberia, Vueling, Air Europa e Ryanair escludono tagli ai voli

Quattro tra le maggiori compagnie aeree che operano in Spagna non prevedono nessun taglio estivo ai voli sul Paese. I programmi di Iberia, Vueling, Air Europa e Ryanair restano invariati, confermando le previsioni di crescita.

Lo riporta preferente.com, che riporta anche i piani delle compagnie in questione, con consolidamenti o espansioni sulle rotte.

Iberia ha lanciato il programma estivo più ampio di sempre, con un totale di 21.420.165 posti disponibili; Air Europa ha potenziato soprattutto il lungo raggio, con voli su Stati Uniti e America; Vueling lancerà 13 nuove rotte e Ryanair, nonostante i tagli previsti, continuerà a espandersi nei principali aeroporti.

Piani che sono stati confermati nonostante l’aumento dei prezzi del cherosene, che ha indotto alcune compagnie a ridurre gli operativi.