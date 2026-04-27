Aeroporto di Ho Chi Minh City: arriva la Digital Arrival Card per i turisti in arrivo

Dal 15 aprile i viaggiatori internazionali che arrivano all’aeroporto internazionale Tan Son Nhat di Ho Chi Minh City in Vietnam devono compilare la Digital Arrival Card prima di superare i controlli di immigrazione.

Come riporta travelmole.com La carta di arrivo elettronica può essere scaricata dal sito governativo ed è possibile compilarla fino a 72 ore prima dell’arrivo; dopo la compilazione viene fornito un Qr Code che deve essere presentato ai controlli immigrazione.

Il nuovo sistema è stato progettato per sveltire i controlli di sicurezza e rientra in un piano più ampio per modernizzare le procedure di ingresso.

Il sistema non è ancora stato implementato in altri aeroporti, incluso l’aeroporto internazionale Noi Bai di Hanoi, e non è stata ancora fissata una data per l’implementazione a livello nazionale.