Aeroporto di Torino, via libera dell’Enac al nuovo master plan per il potenziamento dello scalo

Via libera dell’Enac allo sviluppo dell’aeroporto di Torino. L’Ente nazionale di aviazione civile ha approvato in via definitiva il master plan al 2032 messo a punto dalla società di gestione Sagat per il potenziamento dello scalo.

L’obiettivo del piano è quello di aumentare l’efficienza operativa, la flessibilità e la capacità dell’aeroporto, a fronte del recente incremento di traffico, in particolare del segmento low cost.

Gli interventi previsti dal nuovo master plan serviranno a gestire al meglio la crescente domanda di traffico e assicurare elevati livelli prestazionali e di qualità per i viaggiatori.

“Il via libera autorizzativo è il risultato di un lavoro rigoroso e di una costante collaborazione tra le parti - spiega il presidente dell’Enac, Pierluigi Di Palma -. Grazie al rispetto di competenze e ruoli reciproci, abbiamo raggiunto un risultato condiviso ed equilibrato, fondamentale per sostenere lo sviluppo dell’aeroporto nei prossimi anni. Si tratta di uno dei primi master plan a livello nazionale redatto sulla base del nuovo approccio alla pianificazione sostenibile avviata da Enac, in linea con le previsioni del nuovo Piano Nazionale degli Aeroporti in corso di finalizzazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”.

Commentando l’approvazione dell’Ente, l’amministratore delegato del Torino Airport, Andrea Andorno, ha commentato: “Accogliamo con soddisfazione l’approvazione definitiva del master plan al 2032 da parte di Enac: un passaggio strategico che abilita un programma di investimenti complessivo pari a 114 milioni di euro, con un impegno medio annuo di circa 10 milioni di euro, per lo sviluppo e la modernizzazione dello scalo. Il Piano definisce un percorso di interventi progressivi che, insieme agli adeguamenti tecnologici e normativi, renderà l’aeroporto più efficiente e pronto a sostenere la crescita. Un percorso già avviato in questi ultimi anni con i nuovi loading bridge, l’ampliamento dell’impianto fotovoltaico, la riqualificazione del parcheggio al 5° piano e le nuove aree dedicate alla ricarica elettrica con percorsi pedonali, che accompagnerà Torino Airport nella trasformazione in smart energy hub, con una forte attenzione alla sostenibilità ambientale”.