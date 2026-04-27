“È giusto rilevare le difficoltà che il settore sta attraversando per effetti non derivanti da problemi endogeni ma da cause esterne legate alle tensioni geopolitiche; va tuttavia contrastato l’eccessivo allarmismo”. Porta la firma del presidente di Astoi Pier Ezhaya l’appello a una visione più razionale e meno allarmistica della situazione internazionale attuale e alle ripercussioni che sta avendo su tutto il comparto.

Una situazione che “non è certamente da sottostimare”, puntualizza in una nota l’associazione, ma “come hanno affermato sia il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, sia il commissario Ue ai Trasporti, Apostolos Tzitzikostas, allo stato attuale l’Europa non è in emergenza per carenza di carburante aereo, almeno per i voli commerciali. È evidente che il protrarsi del conflitto, con conseguente chiusura dello stretto di Hormuz per alcuni mesi, potrebbe avere ripercussioni severe anche sul fronte del carburante ma, ad oggi, non esiste questo tipo di scenario e va quindi riequilibrata la comunicazione”.

Nel comunicato viene inoltre ricordato come “in un pacchetto turistico acquistato da un tour operator, il cliente potrà sempre godere di garanzie che mettono al riparo da sorprese e forniscono la massima assistenza e tutela. In particolare, ove un volo incluso in un pacchetto venisse cancellato prima della partenza, il tour operator è tenuto ad operare secondo la normativa della Direttiva Europea in materia di pacchetti turistici, ovvero è tenuto a riproteggere il cliente su altri voli disponibili, a proporre eventuali alternative di viaggio o rimborsare l’intero pacchetto”.

“Nessuno è in grado di assicurare l’evoluzione che avrà la situazione che stiamo vivendo, ecco perché, in luogo di previsioni funeste che non hanno alcuna base razionale è più auspicabile operare gradualmente, con equilibrio, fronteggiando le difficoltà e offrendo le soluzioni più idonee a superarle – conclude Ezhaya -. Questo è quello che hanno sempre fatto i tour operator di Astoi Confindustria Viaggi”.