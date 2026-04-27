L’aeroporto di Milano Malpensa sarà intitolato a Silvio Berlusconi. E’ questa la sentenza del Tar della Lombardia, che ha legittimato la delibera del cda dell’Enac risalente al 2024 con il via libera del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Una decisione alla quale non si opporrà il sindaco di Milano Giuseppe Sala, autore del ricorso.

Come conseguenza l’Ente nazionale dell’aviazione civile ha chiesto alla società di gestione dello scalo, la Sea, “di provvedere alla realizzazione e all’apposizione della nuova segnaletica che riporti la denominazione ‘Aeroporto Internazionale Milano Malpensa – Silvio Berlusconi’”.

“L’intitolazione – ha sottolineato il presidente dell’Enac Pierluigi Di Palma - come detto anche nella sentenza, vuol essere il riconoscimento del ruolo istituzionale, politico e imprenditoriale ricoperto dal Presidente Silvio Berlusconi, a cui, alla sua scomparsa, va ricordato, sono stati riservati funerali di Stato“.