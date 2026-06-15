La Compagnie: voli da Nizza a New York anche in inverno

La Compagnie volerà dalla Costa Azzurra anche in inverno. Il vettore all-business ha annunciato, infatti, l’estensione del Nizza-New York (Newark) anche alla winter 26/27.

I servizi dalla Costa Azzurra saranno operati due volte a settimana, con partenze programmate il martedì e venerdì alle 12 da Nizza; e il lunedì e venerdì alle 20:30 dall’aeroporto di New York Newark.

“Il prolungamento del nostro collegamento Nizza–New York sulla stagione autunno-inverno illustra la dinamica di crescita di La Compagnie - spiega Christian Vernet, presidente e direttore generale di La Compagnie -. Riflette l’entusiasmo crescente per questa rotta emblematica, alimentato sia dall’attrattività della Costa Azzurra per la clientela americana, sia dalla richiesta dei viaggiatori del Sud della Francia di un collegamento diretto verso New York. Questa estensione rafforza la nostra posizione su un mercato strategico e traduce la nostra volontà di offrire un’esperienza transatlantica unica, interamente dedicata alla business class”.

La Compagnia prevede, inoltre, il potenziamento delle rotte estive da Milano, Parigi e Nizza. Il vettore garantirà fino a 6 voli settimanali da Milano Malpensa; voli quotidiani da Parigi Orly e fino a 4 voli settimanali da Nizza.