“Una novità senza precedenti dai tempi di Disneyland Paris”. A dirlo è nientemeno che Emmanuel Macron, che rivela i primi dettagli di quella che sarà una vera e propria rivoluzione nel mondo dei parchi di divertimento francesi ed europei. Il presidente francese ha infatti annunciato la prossima costruzione di tre parchi a Cergy-Pontoise sull’ex sito di Mirapolis, il primo grande parco a tema francese.

Il progetto è finanziato dal fondo sovrano saudita (PIF), che investirà sei miliardi di euro nella destinazione. A capo del progetto c’è Qiddiya Investment Company, una sussidiaria del PIF già responsabile della costruzione di Qiddiya City, una nuova destinazione dedicata al tempo libero e alle nuove tecnologie in Arabia Saudita. Come riporta l’Echo touristique il primo nuovo parco a tema francese sarà basato sulla licenza di Dragon Ball, mentre gli altri due temi non sono ancora stati resi noti. Le stime indicano la creazione di 22mila posti di lavoro diretti.

Dragon Ball è uno dei franchise di intrattenimento più redditizi al mondo, con un valore stimato tra i 40 e i 45 miliardi di dollari. Solo nell’anno fiscale 2024-2025 Toei Animation, detentrice della licenza, ha ottenuto 1,46 miliardi di dollari di ricavi legati a Dragon Ball tra film, libri, videogiochi e merchandising. Con oltre 33 milioni di copie vendute, Dragon Ball è il terzo manga più venduto in Francia, dopo One Piece (51,5 milioni) e Naruto (35 milioni).

“Si tratta - dichiarato un portavoce di Emmanuel Macron - di un progetto di enorme portata che conferma la posizione della Francia come destinazione turistica leader a livello mondiale e ne dimostra l’attrattività”. L’idea è nata da un incontro tra Macron e il Principe Ereditario nel dicembre 2024 a Riyadh, durante il quale hanno scoperto la loro passione condivisa per i manga e in particolare per Dragon Ball Z.