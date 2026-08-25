easyJet ‘taglia’ gli scali in Norvegia per l’inverno

easyJet riduce gli aeroporti in Norvegia per l’inverno. Da 3 scali, passerà a uno solo: per la prossima stagione infatti sarà operativo solo su Tromsø, accantonando le operazioni su Oslo e Harstad-Narvik. Quest’ultimo dovrebbe però tornare a essere operativo la prossima estate.
La decisione, come riporta travelmole.com rientra in una più ampia revisione della rete che prevede di lasciare quattro aeroporti entro la fine dell’anno: Istanbul, Harstad-Narvik, Oslo e Leeds Bradford.
Da Oslo, easyJet aveva lanciato il volo su Milano Malpensa a ottobre del 2024, con quattro voli settimanali; il collegamento era stato poi soppresso insieme a quello sul Charles de Gaulle.
Resta ora il collegamento dallo scalo varesino per Tromsø, dove easyJet opera la maggior parte dei voli: oltre a quello per Malpensa, infatti, sono disponibili anche voloi per Amsterdam, Berlino, Bristol, Ginevra, Londra Gatwick, Manchester e per il Parigi Charles de Gaulle.
Remo Vangelista