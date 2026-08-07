Castlelake si ritira dall’offerta di acquisto su easyJet e il cda della compagnia arancione conferma l’acquisizione da parte del fondo statunitense Apollo per 6,6 miliardi di euro.

La deadline aveva scadenza alle 17 di oggi, 7 agosto, ma i canadesi di Castlelake, ritirandosi dall’affare, hanno di fatto lasciato al concorrente Apollo la strada spianata per aggiudicarsi il vettore.

“Il consiglio di amministrazione è lieto di annunciare di aver raggiunto un accordo sui termini di un’acquisizione in contanti”. Con questo comunicato si conclude così la sfida più interessante dei cieli europei degli ultimi anni.

L’operazione dovrebbe concludersi entro la fine del primo trimestre 2027.

Il fondo Apollo ha già investito in aeronautica, in Aeromexico, Sun Country Airlines e Atlas Air, oltre ad aver fornito finanziamenti ad Air France-KLM e Virgin Atlantic.

Resta ora lo scoglio dell’Unione europea visto che, in quanto società straniera, Apollo non potrà detenere l’intera proprietà della compagnia aerea, come ha spiegato TTG qualche giorno fa.

Il fondo Usa ha comunque confermato che adotterà i passi necessari per individuare un partner europeo, così da rispettare i requisiti richiesti dalle autorità del settore.