w.academy: iscrizioni aperte alla Scuola di alta formazione per il Turismo del benessere e termale. 9 percorsi gratuiti

Nasce in Italia la prima Scuola di alta formazione per l’innovazione e l’eccellenza nel turismo del benessere e delle terme, un settore che cresce sensibilmente in linea con le nuove tendenze di viaggio, sempre più orientate a trasformare la vacanza in un’occasione per recuperare la perfetta forma psico-fisica.
Le aspettative dell’utenza aumentano premiando un’offerta ricca non soltanto in termini quantitativi ma anche qualitativi. Da qui la necessità di formare manager e professionisti altamente specializzati in grado di guidare l’innovazione dell’offerta verso modelli sostenibili, digitali e ad alto valore aggiunto. “La formazione è ormai una priorità strategica e questo progetto contribuirà non solo a valorizzare chi già opera nelle strutture alberghiere ma anche a favorire l’ingresso di nuove figure professionali”, conferma Vladimiro Nicola Ciccarelli, Vicepresidente Associazione Italiana Confindustria Alberghi, partner dell’iniziativa promossa da w.academy – la business school specializzata nella formazione manageriale per il turismo e l’hospitality - insieme a Sapienza Università di Roma, Università degli Studi di Roma Foro Italico, UNIDAV-Università Telematica Leonardo da Vinci e Federterme.
Nove percorsi di specializzazione, blended e gratuiti
Finanziato dal Ministero del Turismo ed inserito nel Polo Nazionale Strategico di Alta Formazione Scuola di alta formazione per l’innovazione e l’eccellenza nel turismo del benessere e delle terme offre 9 percorsi formativi di alto livello, progettati per rispondere alle esigenze concrete del comparto turistico e termale. I corsi si svolgono in modalità blended, combinando live streaming, contenuti on-demand e attività in presenza presso Terme di Saturnia e Terme di Chianciano. Per garantire l’ottimale erogazione dei percorsi formativi è previsto un massimo di 25 partecipanti a modulo. “È la naturale evoluzione di un modello di business school capace di colmare il divario tra formazione, impresa e mercato del lavoro”, puntualizza Matteo Bartoloni, Direttore w.academy e Scuola di Alta Formazione per l’innovazione e l’eccellenza nel Turismo del benessere e termale, ricordando che l’offerta comprende anche un Master Universitario di I livello in Wellness & Spa Hospitality Management, al termine del quale viene rilasciato il relativo titolo accademico.
Una formazione di alto livello in linea con il Piano Strategico del Turismo
La Scuola di Alta Formazione per l’Innovazione e l’Eccellenza nel Turismo del Benessere e delle Terme propone 9 percorsi formativi gratuiti. È possibile candidarsi fino al 30 giugno 2026 per accedere a un’offerta formativa innovativa e altamente specializzata, sviluppata insieme a imprese ed esperti del settore. Wellness & Medical SPA Management (nelle formule Master Universitario di Primo Livello oppure Corso di alta formazione), Hospitality Digital Marketing, Customer Service, Front Office Management, Wellness SPA Specialist, Addetto Booking, Chef de Rang e Front Office Manager sono le specializzazioni che si possono conseguire iscrivendosi ai 9 corsi gratuiti della Scuola di alta formazione per l’innovazione e l’eccellenza nel turismo del benessere e delle terme, strutturati secondo le linee guida del Piano Strategico del Turismo 2023-2027 promosso dal Ministero del Turismo. L’approccio è multidisciplinare, con lezioni pratiche, accesso alla piattaforma digitale, materiale didattico dedicato, partner formativi d’eccellenza e affiancamento studenti attraverso un accurato servizio tutoring e mentoring. “Con questa iniziativa – conclude infatti Giulio Guidi, ceo w.academy Hotel Business School - intendiamo rafforzare il ruolo di w.academy come hub nazionale di competenze per l’hospitality capace di coniugare visione strategica, rigore scientifico e forte orientamento al mercato”.
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