Baleari: ancora proteste contro l’overtourism

Un residente ogni 40 ha manifestato in settimana davanti alla Prefettura delle Baleari, a Palma di Maiorca, per protestare contro l'overtourism e la saturazione turistica.

La protesta è stata convocata dalla piattaforma 'Menys Turisme, Mes Vida' (Meno turismo, Più vita), e ha portato in piazza oltre 70 mila persone. Al termine della grande manifestazione ci sono state cariche e scontri con la polizia nazionale.

Dietro la protesta c’è soprattutto l’aumento sproporzionato dei costi di affitto o acquisto di case, causato dalla crescita del numero di strutture extra-alberghiere. Le Baleari seguono nelle proteste le Canarie e Barcellona.