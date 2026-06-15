Spalluto, 7Pines:Il lusso si evolve,come la Sardegna

Il nuovo collegamento diretto Delta Air Lines tra New York JFK e Olbia sarà un acceleratore della domanda internazionale. Ne è convinto Vito Spalluto, managing director di 7Pines Resort Sardinia, che osserva come il volo stia già incidendo sulle performance. “Abbiamo sempre avuto una forte presenza americana, ma con il volo diretto vediamo crescere ulteriormente una clientela ad alta capacità di spesa”.

Il resort, aperto nel 2022, registra da quattro anni crescite a doppia cifra e oggi viaggia con un ritmo di prenotazioni superiore del 25% rispetto allo scorso anno, sia in termini di volumi sia di tariffa media. “Il nostro concetto – prosegue Spalluto - è quello del lusso rilassato. L’ospite vuole sentirsi a proprio agio, coccolato e compreso”.

Le tendenze sull’estate

Cresce anche la domanda di esperienze prenotate prima dell’arrivo: escursioni in barca, visite alle cantine, attività sportive, wellness e percorsi dedicati alla longevità (la più richiesta resta la navigazione nell’arcipelago della Maddalena).

Per il manager, la forza della Sardegna risiede nella capacità di combinare autenticità e ospitalità internazionale. “Qui convivono grandi brand globali, artigianato locale, alta gastronomia, natura e privacy. È una destinazione che permette di vivere esperienze diverse nella stessa vacanza”. Un elemento che favorisce anche la destagionalizzazione, sostenuta dalla propensione degli americani a viaggiare nei mesi autunnali.

I mercati trainanti

Gli Stati Uniti rappresentano oggi il primo mercato del resort, seguiti dall’area Dach, Regno Unito, Italia e Medio Oriente. Cresce anche l’interesse del Sud America, in particolare del Brasile: “È un mercato con enormi potenzialità e un forte passaparola”.

Tra le novità 2026 del resort figurano la stella Michelin del ristorante Capogiro, nuovi programmi longevity, un campo da pickleball dedicato alla clientela americana e la partnership con lo stilista Antonio Marras. “Il lusso diventa sempre più emozionale e immateriale. La Sardegna sta vivendo un momento straordinario e dobbiamo sfruttarlo per elevare ulteriormente qualità e servizi”, conclude Spalluto.