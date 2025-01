“È una straordinaria opportunità per il nostro resort”. Vito Spalluto, managing director di 7Pines Resort Sardinia, saluta con soddisfazione l’ingresso della struttura in Virtuoso, l’esclusivo network globale dedicato al turismo di lusso e ai viaggi esperienziali che conta oltre 2.200 fornitori di fiducia in più di 100 Paesi, riconosciuti per l’eccellenza nei servizi e nelle esperienze offerte ai clienti.

Il 7Pines Resort Sardinia è parte di Destination by Hyatt e si trova nella costa nord-orientale della Sardegna, a Baja Sardinia, su un promontorio di 15 ettari di macchia mediterranea sul mare, a due passi dalla Costa Smeralda. Il resort è il primo affiliato Hyatt in Sardegna e il secondo Destination by Hyatt in Europa, dopo il 7Pines Resort Ibiza.

L’impegno per l’eccellenza

“Il processo di valutazione - spiega Spalluto - è incredibilmente selettivo, pertanto questo traguardo sottolinea il nostro costante impegno verso l’eccellenza e la nostra dedizione nel creare esperienze uniche e indimenticabili per gli ospiti. La filosofia “bespoke” di Virtuoso si allinea perfettamente con la nostra visione di ospitalità su misura - aggiunge - e siamo entusiasti di collaborare con i loro consulenti per offrire ai clienti servizi esclusivi, alla scoperta della Sardegna più autentica”.

Il 7Pines Resort Sardinia è riconosciuto per l’ospitalità e il concetto di “laid-back luxury”, un lusso rilassato e informale arricchito dalla Pure Seven Spa e dai suoi ristoranti che celebrano e raccontano i sapori autentici del territorio. L’affiliazione a Virtuoso consente al resort di ampliare la sua visibilità internazionale, accedendo a una rete di consulenti di viaggio in Nord e Sud America, Caraibi, Europa, Asia-Pacifico, Africa e Medio Oriente e partecipando a eventi di rilievo come la Virtuoso Travel Week, il principale incontro globale dedicato al turismo di lusso.