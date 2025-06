Savhotel il Nuovo Gruppo alberghiero di Eccellenza nel mercato Leisure

Il panorama dell’hôtellerie italiana si arricchisce di un gruppo alberghiero che fa della qualità e della soddisfazione del cliente i suoi principali obiettivi. Le strutture del gruppo sono progettate per rispondere in modo efficace alle esigenze sia del viaggiatore leisure individuale che dei gruppi organizzati, offrendo soluzioni ideali per tour operator, agenzie di viaggio e clienti orientati al turismo culturale.

Con tre strutture moderne ed eleganti, il gruppo Savhotel è infatti la soluzione perfetta per i viaggiatori desiderosi di scoprire le bellezze storiche e artistiche di Bologna e di Padova, due città di straordinaria rilevanza turistica. Situati in posizioni strategiche, a breve distanza dai centri storici, dalle principali attrazioni culturali, il Savhotel Fiera Bologna, il Savhotel Aemilia Bologna e il Savhotel Mantegna Padova sono hotel 4 stelle pensati per accogliere gruppi di qualità e turisti individuali, alla ricerca di strutture che puntano sull’eccellenza del servizio. Ogni hotel dispone di un elevato numero di camere, ampie sale meeting, spazi comuni dedicati al relax e ristoranti interni che valorizzano la cucina locale.

Cura del prodotto e alta qualità del servizio Il soggetto proprietario e il gestore coincidono, essendo la stessa società. Questa scelta strategica consente, oltre a garantire la qualità del servizio, un controllo diretto sulla cura del prodotto, assicurando il mantenimento di standard elevati sia dal punto di vista estetico che funzionale. Questo modello di sviluppo favorisce una maggiore reattività, coerenza nelle decisioni operative e una visione unitaria degli obiettivi aziendali.

Un ulteriore punto di forza è rappresentato dal fatto che ogni hotel dispone di propri uffici direzionali e di un reparto prenotazioni dedicato, affiancati da un team commerciale dinamico e flessibile.

L’obiettivo per il prossimo futuro è quello di ampliare selettivamente la rete alberghiera, mantenendo un numero contenuto di strutture, tutte di categoria 4 stelle e situate in città con una forte vocazione turistica. La crescita sarà guidata dal mantenimento di un posizionamento alto di gamma e da standard qualitativi elevati, come testimoniato dagli eccellenti punteggi nelle recensioni degli ospiti.

Posizione strategica, comfort e dotazioni ad hoc per i gruppi Gli spazi comuni sono concepiti per creare un'atmosfera accogliente e rigenerante: dagli eleganti lounge bar in cui rilassarsi dopo una giornata di visite, alle terrazze panoramiche ideali per momenti di convivialità. Alcune strutture vantano anche rooftop esclusivi e sale fitness.

La posizione strategica consente di raggiungere in breve tempo i centri storici e le principali attrazioni turistiche. Savhotel Fiera Bologna è a soli 5 minuti in auto dalla Stazione Ferroviaria, 10 minuti da Piazza Maggiore e 9 km dall’aeroporto Marconi, mentre Savhotel Aemilia Bologna è alle porte del centro storico, con la comodità di un ampio garage da 500 posti auto. Savhotel Mantegna Padova si trova a 15 minuti a piedi dal centro storico e dalla Stazione Ferroviaria e a soli 35 minuti d’auto da Venezia.