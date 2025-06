Ancora un mese di scioperi e di disagi per chi viaggia. Il calendario di giugno si presenta già con diverse date da segnare in rosso per evitare di restare bloccati da qualche protesta.

Si inizia subito oggi, martedì 3 giugno, con lo sciopero di 23 ore del personale Rfi impianti manutenzione infrastrutture.

Venerdì 13 sarà invece la volta del trasporto aereo: sciopereranno infatti per 4 ore, dalle 13 alle 17, i lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e dell’indotto aeroporti.

Una settimana dopo, venerdì 20, sarò invece probabilmente il giorno più difficile per chi si mette in viaggio.

Per quel giorno è previsto infatti uno sciopero generale indetto da Usb per tutta la giornata, a livello nazionale. Anche i trasporti, dunque, potranno risentirne.

Invece Cub, Sgb e Sbm, sempre per lo stesso giorno, hanno indetto un’agitazione per il settore ferroviario che si protrarrà dalle 21 del 19/06 alle 21 del 20/06 e per i dipendenti delle autostrade dalle 22 del 19/06 alle 22 del 20/06.