YesWorld Discovery - Non semplici webinar. Un vero spazio di confronto

Nel contesto in rapida trasformazione del turismo organizzato, YesWorld ha dato vita a un nuovo progetto dedicato agli agenti di viaggio: YesWorld Discovery, un ciclo di webinar pensato per offrire aggiornamenti costanti e strumenti concreti per affrontare con maggiore consapevolezza le sfide del settore.

Questa iniziativa nasce dall’esigenza di fornire contenuti chiari, aggiornati e immediatamente applicabili. I temi affrontati sono di natura operativa e normativa, ma trattati in modo accessibile e orientato al confronto. L’obiettivo è quello di sostenere gli agenti nel loro percorso di crescita, non solo tecnica, ma anche strategica e professionale.

Il progetto è stato inaugurato il 7 maggio 2025 con un primo appuntamento dedicato agli aspetti fiscali, condotto da Michele Montella, Owner e Co-founder di Yesworld e dal Dott. Angela Cunzio, commercialista specializzata nel settore turistico. Per chi non ha potuto partecipare, è stata prevista una seconda sessione speculare, in programma il 15 maggio, offrendo così un’opportunità alternativa senza modificare contenuti e approccio. (Per aderire alle prossime date o consultare il calendario aggiornato degli eventi è possibile visitare la sezione “Promo e News” del sito ufficiale: www.yesworld.it)

Il percorso non si ferma qui. I successivi incontri affronteranno tematiche fondamentali con esperti di settore, rivolte alle attività operative e di vendita delle agenzie di viaggio.

YesWorld: tecnologia, visione e supporto per le agenzie di viaggio

Se YesWorld Discovery rappresenta la parte formativa del progetto, la piattaforma YesWorld ne costituisce il cuore tecnologico. Si tratta di un sistema avanzato di dynamic packaging, tra i più completi a livello europeo, creato per semplificare, potenziare e velocizzare il lavoro quotidiano degli agenti di viaggio.

La sua missione è chiara: rendere la creazione di preventivi e pacchetti su misura più veloce, funzionale e personalizzabile. La piattaforma è stata progettata per combinare in tempo reale una vasta gamma di servizi – voli, hotel, treni, tour, attività, noleggi auto, trasferimenti – in modo intuitivo e dinamico, permettendo all’agente di operare in autonomia ma con il supporto costante del team YesWorld.

Al centro della visione aziendale c’è l’innovazione tecnologica come leva evolutiva. Non un fine, ma un mezzo per trasformare il modo in cui le agenzie vendono e progettano gli itinerari di viaggio, migliorando la customer experience e aumentando l’efficienza interna.

Una struttura flessibile, pensata per chi crea viaggi ogni giorno

Il sistema YesWorld si basa su otto moduli integrati, singoli o dinamici. Tra questi, i moduli dinamici “Crea Itinerario” e “Fly & Drive”, per la realizzazione di itinerari Taylor Made, combinando trasporti con voli e/o auto, in multi- destinazione e selezionando alloggi e attività in tutto il mondo. Il modulo Voli/treni + Hotel permette di realizzare pacchetti tradizionali, con voli di linea e/o low cost a tariffe competitive, combinati ad una ricca selezione di Hotel, atta a soddisfare anche le richieste più esigenti.

Completano l’offerta i moduli singoli che consentono di prenotare trasporti (volo o treno), attività ed escursioni, noleggi auto e trasferimenti.

In ogni caso, l’obiettivo resta lo stesso: offrire agli agenti di viaggio un sistema semplice ed intuitivo, dando loro la massima libertà di gestione nella consultazione dei servizi, al fine di semplificare i processi di vendita... con pochi click.

Efficienza, autonomia e assistenza reale

A rendere davvero distintiva la piattaforma è una combinazione di tecnologia e supporto umano. Il sistema fornisce quotazioni in tempo reale, è estremamente user-friendly e garantisce accesso a oltre un milione di servizi in tutto il mondo. Ma non solo: ogni prenotazione viene verificata da un team interno prima della conferma finale, offrendo così un controllo aggiuntivo utile e rassicurante.

Le agenzie possono personalizzare il proprio mark-up in autonomia, inserire il proprio logo su preventivi e voucher. In più, una sezione dedicata alle “Promo e News” consente di consultare iniziative commerciali attive e aggiornamenti utili, mentre un’area tutorial garantisce formazione continua e costante.

Nel corso degli anni, molte cose sono cambiate all’interno dell’azienda: dal brand alla tecnologia. Ma ciò che è rimasto costante – e sempre più performante – è l’assistenza h24 B2B dedicata alle agenzie di viaggio. Questo valore aggiunto ha fatto la differenza ed è il motivo per cui tante agenzie hanno scelto Yesworld e continuano a sceglierlo.

Una cultura aziendale fatta di persone e visione

Oltre alla tecnologia, YesWorld è un progetto costruito su una solida cultura aziendale, fondata sul benessere delle risorse interne, lavoro di squadra e professionalità. L’azienda valorizza il contributo delle diverse competenze – sia junior che senior – ed investe costantemente nella crescita del proprio team. Questo si riflette nella qualità dell’assistenza, nella precisione operativa e nella capacità di rispondere in modo rapido alle esigenze delle agenzie.

YesWorld Discovery rappresenta in pieno questa filosofia: condividere sapere, esperienze e strumenti non come un semplice servizio, ma come una scelta strategica per contribuire alla crescita collettiva del settore.

Uno sguardo concreto al futuro del settore

YesWorld è già oggi un punto di riferimento per moltissime agenzie italiane, ma guarda al futuro con progetti ambiziosi. Il piano di sviluppo triennale prevede investimenti in ottimizzazione tecnologica, comunicazione nazionale e potenziamento delle funzionalità della piattaforma. L’obiettivo è affermare un modello di lavoro sostenibile, digitale e allo stesso tempo umano, capace di accompagnare le agenzie in un mercato sempre più competitivo.

In questo scenario, YesWorld Discovery diventa un tassello fondamentale: uno strumento che non vende, ma forma; non impone, ma offre visione; non sostituisce il lavoro dell’agente, ma lo arricchisce.

Scegliere YesWorld significa accedere ad una piattaforma tecnologicamente evoluta, ma anche entrare in un ecosistema fatto di persone, idee, valori e supporto concreto. Con l’aggiunta di YesWorld Discovery, l’azienda rafforza il proprio impegno nel supporto continuo, offrendo alle agenzie strumenti di aggiornamento reale in un mondo che cambia ogni giorno.

Per conoscere tutte le funzionalità della piattaforma e consultare il calendario completo

degli eventi formativi: www.yesworld.it